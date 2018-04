Stadhuis herleeft achter spandoek 28 april 2018

02u25 0

Het historische stadhuis op de Grote Markt is momenteel helemaal uit het zicht verdwenen. Een groot spandoek met de aankondiging van expo 'HERLEVEN. Leuven na 1918' bedekt de volledig geven en dat heeft uiteraard een goede reden. "De gevel van het stadhuis krijgt een grondige reinigingsbeurt", aldus schepen Dirk Vansina (CD&V). De stad besloot dan maar om de nood een deugd te maken en informeert de Leuvenaars en de bezoekers van de stad over de tentoonstelling die het verhaal van de naoorlogse Leuvenaar brengt in de gerestaureerde Volksbank in de Muntstraat. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de 'Groote Oorlog' vanuit het perspectief van de Leuvenaars en loopt van 9 mei tot 11 november. "De expo toont de onwaarschijnlijke veerkracht en volgehouden inspanning van de stad en haar bewoners", aldus burgemeester Louis Tobback (sp.a). Meer info: www.herleven.be (BMK)