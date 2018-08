Stade Leuven-speler Eduard Vanderloock overleden 14 augustus 2018

Eduard Vanderloock is op 87-jarige leeftijd overleden. Vanderloock maakte carrière bij voetbalclub Stade Leuven waar hij in 1942 aansloot op 11-jarige leeftijd. Eduard doorliep de jeugdreeksen en schopte het bij de scholieren en junioren tot kapitein van het team. Al op 17-jarige leeftijd stootte Vanderloock door naar de eerste ploeg en wel in het bijzondere seizoen 1948-1949. Dat seizoen dwong Stade Leuven de promotie naar de toenmalige Ereklasse af. In de jaren '50 van vorige eeuw groeide de Leuvenaar uit tot een vaste waarde in de eerste ploeg. Dat bleef de bevlogen voetballer tot 1959.





In totaal speelde Eduard Vanderloock 78 wedstrijden voor de eerste ploeg van Stade. Daarin maakte hij acht doelpunten. De familie condoleren kan op de website www.pues.be (BMK)