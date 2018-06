Stad zet pleegzorg in de kijker 13 juni 2018

02u46 0 Leuven Sinds februari is Leuven de allereerste 'Pleegzorgstad' van Vlaams-Brabant. De stad stelt nu haar eigen wagenpark ter beschikking om pleegzorg op een originele manier in de kijker te zetten.

"Grote magneten op de zijdeuren maken van de auto's van de stad Leuven rijdende ambassadeurs voor pleegzorg", zeggen schepenen Bieke Verlinden en Denise Vandevoort, beide sp.a. De schepen van Sociale Zaken en de schepen van Gelijke Kansen presenteerden zopas de eerste 'gepimpte' wagens op het Martelarenplein in Leuven. "Als Pleegzorgstad engageert Leuven zich ook om samen met Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen en het verhaal en maatschappelijk belang van pleegzorg mee uit te dragen. Ieder kind verdient een warm nest. Op 11 juni werd er eveneens een infostand van Pleegzorg in het stadskantoor geplaatst. Deze zal nadien op diverse plekken in Leuven opduiken", klinkt het. (BMK)





