Stad wil zwarte punten weg op ring 22 februari 2018

02u53 0

De stad Leuven vraagt aan Vlaanderen om twee zwarte kruispunten snel weg te werken. Die oproep komt er naar aanleiding van de belofte van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om versneld 22 zwarte punten in het verkeer weg te werken. De Leuvense schepenen vragen nu ook meer aandacht en investeringen in twee zwarte punten op de ring rond de stad. "Voor de Naamsepoort vragen we om het principe 'Alle fietsers en voetgangers tegelijk groen' in te voeren. Voor de Brusselsepoort, waar de voorbije jaren twee fietsers om het leven kwamen, vragen we dat het Agentschap Wegen & Verkeer de voorliggende plannen zo snel mogelijk uitvoert", zeggen schepenen Dirk Robbeets (sp.a) en Carl Devlies (CD&V).





Schepen Robbeets is zich ervan bewust dat de wachttijden voor het gemotoriseerd verkeer kunnen oplopen aan de Naamsepoort na de ingreep maar stelt veiligheid boven tijdswinst. "De wachttijden aan het kruispunt zullen misschien iets langer zijn maar dat weegt niet op tegen het veiligheidsaspect." Voor de Brusselsepoort vindt schepen Devlies dat het tijd is voor het Agentschap Wegen en Verkeer om eindelijk actie te ondernemen. "Het gevaarlijke kruispunt staat al jaren op de planning. Het kruispunt staat niet in het lijstje, maar er lieten wel al twee fietsers het leven. We begrijpen dus niet waarom de werken pas in 2019 zijn gepland." (BMK)