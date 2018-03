Stad weigert ontwerpen Vismarkt NIEUWE OPROEP VOOR HERAANLEG MOET DIJLE PROMINENT IN BEELD BRENGEN BART MERTENS

09 maart 2018

02u37 0 Leuven Het stadsbestuur van heeft de ingediende ontwerpen voor de heraanleg van de Vismarkt afgekeurd. Volgens schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) sloten de ontwerpen niet aan bij de visie van de stad.

Begin vorig jaar deed de stad Leuven een open oproep naar ontwerpers voor de heraanleg van de Vismarkt. Dat plein is dringend toe aan een remake en dat geldt overigens ook voor enkele straten rond het plein. Het stadsbestuur gaf in de open oproep mee dat het de bedoeling is om opnieuw een aantrekkelijk plein te maken in het hart van de stad met een prominente rol voor de Dijle. Nu is de Vismarkt immers niet veel meer dan een betonnen vlakte met parkeerplaatsen. Schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) bekeek samen met een jury de ingediende ontwerpen maar kwam helaas thuis van een kale reis.





Te veel beton en te veel water

"De visie die uit de ingediende voorstellen naar voor kwam, verschilt te veel met de visie van de stad. De stad kiest er dan ook voor om de open oproep te stop te zetten en een nieuwe oproep te lanceren waarin de opdracht concreter omschreven zal worden. Op die manier hopen we alsnog snel een partner te vinden voor de herinrichting van de Vismarkt", zegt schepen Robbeets. Het dossier loopt dus vertraging op maar dat is geen ramp aangezien de heraanleg toch pas gepland was na de realisatie van de Bruulparking. We spreken dan ten vroegste over 2020.





Blijft de vraag: wat scheelde er aan de ingediende ontwerpen? Schepen Dirk Robbeets: "Wel, in één van de ingediende plannen bleef er niet veel over van het plein. De Dijle werd heel breed opengelegd waardoor er amper nog plaats zou overblijven voor bijvoorbeeld terrassen van horecazaken. Bovendien moest je echt over de reling gaan hangen om vervolgens de Dijle enkele meters lager te zien stromen. In een ander ontwerp was er dan weer teveel beton, al moet ik zeggen dat de voorgestelde inrichting van de zijstraten in dat ontwerp wel geslaagd was. We blijven erbij dat de Dijle een prominente rol moet spelen in het ontwerp. Het is trouwens zo dat de afgekeurde ontwerpen geen invloed hebben op de herinrichting van de zijstraten. Zo staan we al heel ver in de heraanleg van de Mechelsestraat van aan de Vismarkt tot aan Sint-Geertrui. We hebben al overleg gepleegd met de buurtbewoners en normaal gesproken kunnen de werkzaamheden eind dit jaar of begin volgend jaar al van start gaan." In een latere fase komen eveneens de Halfmaartstraat, de Schrijnmakersstraat en de Jodenstraat nog aan bod. Ook deze straten worden heraangelegd zodat ze één geheel vormen met de toekomstige Vismarkt en de Mechelsestraat.





Geen oude vishal

Eind 2016 organiseerde de stad ook een bevraging waarin alle Leuvenaars hun mening over de toekomstige Vismarkt konden delen. 1.870 mensen namen deel aan de bevraging. Ook hun suggesties worden door het stadsbestuur meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. "Ik heb vooral geleerd dat de Leuvenaars niet staan te springen om de oude vishal te reconstrueren", zegt schepen Dirk Robbeets. "Dat is logisch want de meeste mensen hebben die vishal nooit gezien, of hoogstens op een oude prentkaart. Uit de bevraging bleek vooral dat de mensen een plein willen met veel groen. Dat is perfect mogelijk want de Vismarkt wordt in de toekomst autoluw."





Deelnemers aan de bevraging gaven ook aan dat de Dijle opnieuw openleggen leuk meegenomen is maar net zo goed kan een speels waterelement verwijzen naar de Leuvense rivier om eventueel de kosten te drukken.