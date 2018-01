Stad voor nieuwe relatiegeschenken in zee met Leuvense creatieve bedrijven en ontwerpers 31 januari 2018

02u30 0 Leuven De stad Leuven schenkt veel aandacht aan jonge, creatieve bedrijven en ontwerpers die originaliteit, innovatie en duurzaamheid koppelen in hun ontwerpen en producten.

"We willen dit doortrekken in meerdere initiatieven die de stad neemt," aldus schepen Vansina. "Vandaar dat we ook in de aankoop van onze relatiegeschenken jonge bedrijven ondersteunen om hun nieuwe ideeën aan de man te brengen." De stad stelde dinsdag drie nieuwe producten voor. Zo is er het customized aanbod van de jonge starters van Huff&Puff. Hun missie is de beste en mooiste zakdoek ter wereld maken. Ze kwamen op het wat aparte idee tijdens een skivakantie waarbij verschillende leden van de vriendengroep een behoorlijke loopneus opliepen. De origineel ontworpen zakdoeken worden aangeboden in doosjes van twee, met op de verpakking het logo van de stad Leuven. Huff&Puff pocketwear is gemaakt van Lyocell, een zachte en zeer stevige vezel op basis van duurzaam geteelde eucalyptus. Er is twintig keer minder water voor nodig dan bij de productie van katoen, en de gebruikte chemicaliën worden tot 99% gerecycleerd.Een tweede soort relatiegeschenk zijn de fietstassen en rugzakken ontworpen en aangeboden door Nèh. Dit Leuvense collectief tracht een unieke groep creatieve Leuvenaars samen te brengen onder de noemer 'samen dingen doen en creëren waar we van houden'. Dit jonge bedrijf, kwam eerder al in het nieuws met haar speciale lokale truien en t-shirts. (ADPW)