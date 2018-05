Stad verbiedt roofvogelshows 30 mei 2018

De stad Leuven heeft shows met roofvogels verboden. Dat besluit nam schepen van Dierenwelzijn Mohamed Ridouani (sp.a) in samenspraak met Vogelbescherming Vlaanderen. Zij wezen de stad Leuven erop dat er steeds meer evenementen zijn waarbij wilde vogels zoals sneeuwuilen of slechtvalken gebruikt worden voor menselijk vertier. De dieren zitten vast in een kleine kooi, kunnen gestreeld worden en moeten kunstjes doen voor een beloning. Dat zorgt voor stress bij de vogels. (ADPW)