Stad trakteert personeel op ijsje 27 juni 2018

De temperaturen namen gisteren zomerse allures aan en op zo'n dagen is een ijsje altijd welgekomen. Bij de stad Leuven hadden ze dat goed begrepen want tegen het middaguur arriveerde er aan het Stadskantoor een ijskar. Alle personeelsleden werden getrakteerd op een ijsje in het kader van de personeelsdag. Onder hen onder meer Evert TThys, beleidsadviseur Horeca bij de stad Leuven. Hij genoot overduidelijk van het ijsje dat hem werd aangeboden. (BMK)