Stad schrapt subsidies OHL 27 maart 2018

03u00 0 Leuven Zoals reeds aangekondigd schrapt het Leuvense stadsbestuur de subsidies aan voetbalclub OHL. De stad Leuven verlengt wel de afbetalingstermijn voor vijf leningen aan de club van 2031 tot 2047.

De Leuvense gemeenteraad besliste gisteren om een nieuwe overeenkomst af te sluiten met voetbalclub OHL. Die herziening moet de huidige deal vervangen en bepaalt onder meer dat de erfpacht voor het stadion wordt verlengd tot 2047. Ook de afbetalingstermijn van vijf van de zes lopende leningen wordt verlengd van 2031 tot 2047. Het gaat onder meer over de eerste vier leningen van in totaal 4,3 miljoen euro die de stad gaf aan OHL. De aflossing van de vijfde lening ter waarde van 3,5 miljoen euro begint pas in 2023 tenzij OHL eerder al naar de hoogste afdeling zou promoveren. De regeling voor de zesde lening van 1,5 miljoen euro blijft ongewijzigd. In totaal is OHL nog 9,3 miljoen euro verschuldigd aan de stad Leuven. De wijzigingen aan de aflossingen zijn wel gekoppeld aan het schrappen van de jaarlijkse subsidies van de stad aan OHL. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 281.000 euro. Burgemeester Louis Tobback (sp.a) laat optekenen dat het stadion van OHL na de erfpacht terug in handen van de stad zal komen. Indien King Power de Leuvense club zou verkopen dan behoudt de stad Leuven een vetorecht in de keuze van de nieuwe eigenaar volgens de Leuvense burgemeester. (BMK)





