Stad schakelt versnelling hoger voor pleegzorg 24 januari 2018

Leuven De Leuvense gemeenteraad zal op de volgende gemeenteraad zo goed als zeker goedkeuren om Pleegzorgstad te worden in samenwerking met Pleegzorg Vlaams-Brabant. Dat moet het aantal plaatsen voor pleegkinderen gevoelig verhogen.

Leuven steekt een tandje bij om het tekort aan plaatsen voor pleegkinderen weg te werken. Om dat doel te bereiken, zal de stad Leuven een charter afsluiten met Pleegzorg Vlaams-Brabant. Tine Eerlingen van N-VA stelde een tijdje geleden al voor om officieel Pleegzorgstad te worden en is blij dat het stadsbestuur nog meer aandacht wil geven aan pleegzorg.





Elk kind plek geven

Ook kandidaat-burgemeester Lorin Parys - die zelf pleegouder is - ziet dankzij het charter mogelijkheden voor de toekomst. "Ik heb de ambitie om het aantal plaatsen voor pleegkinderen in Leuven te verdubbelen", klinkt het. "In dat geval zouden we elk kind dat vandaag wacht op een thuis een plek kunnen geven. Mijn echtgenoot Bart en ik kunnen enkel zeggen dat pleegouderschap de meest verrijkende ervaring is van ons leven."





Nog meer doen

Schepen van Welzijn Bieke Verlinden (sp.a) wil zich voor 200% achter meer initiatieven voor pleegzorg scharen.





"We namen al initiatieven maar door het charter kunnen we nog meer doen. Elk initiatief kan een wereld van verschil betekenen, zowel voor kinderen als voor ouders. Pleegzorg kan heel ruim gaan en we moeten er alles aan doen om kinderen een warme thuis te geven. We brengen dit punt op de agenda van de gemeenteraad want de problematiek van pleegzorg gaat over de partijgrenzen heen."





