Stad Leuven wil Scheutsite in Kessel-Lo kopen: zusters en paters worden vervangen door verenigingen en organisaties uit middenveld Bart Mertens

08 april 2019

18u45 0 Leuven Op een heuvel in Kessel-Lo ligt de site van Scheut, een park van 20 voetbalvelden groot met missiegebouwen. Momenteel wonen er nog een 50-tal zusters en paters maar zij zijn bereid om te verhuizen. De stad wil op het domein ruimte creëren voor het middenveld en het verenigingsleven. “Dit is een opportuniteit om tegemoet te komen aan de vraag van verenigingen voor bijkomende ruimte”, zegt schepen Wadera (sp.a).

Meer ruimte…die noodkreet weerklinkt al langer bij Leuvense verenigingen en organisaties uit het zogenaamde middenveld. De stad Leuven kreeg zopas de site van Scheut in Kessel-Lo in beeld om tegemoet te komen aan de problematiek. Die site bevindt zich op één van de getuigenheuvels die Leuven rijk is. Of ook: de heuvels zijn restanten van een oeroude kustlijn. De stad wil de natuur- en erfgoedwaarde beschermen en tegelijk de site toegankelijker maken voor noden van het Leuvense middenveld. “Dit is inderdaad een bijkomende ruimte om bijkomende ruimte te creëren”, zegt schepen van Stadsgebouwen Lalynn Wadera.

Maatschappelijke rol

Blijft de vraag wat er zal gebeuren met de paters en de zusters –ze zijn nog een vijftigtal- die momenteel nog in de twee missiegebouwen op de heuvel wonen? De zusters verhuizen eind 2020 naar de zusters van de Jacht in Heverlee. De paters zouden na de verkoop naar het missiehuis van Scheut in Schilde verhuizen. “De huidige eigenaars zijn verheugd dat de site ook in de toekomst nog steeds een maatschappelijke rol zal vervullen”, laat schepen Wadera nog weten.

Geen woningen

Feit is dat beide missiegebouwen nog in zeer goede staat zijn en dat de meeste ruimtes onmiddellijk inzetbaar zijn voor uiteenlopende invullingen. Volgens schepen van Vastgoed Lies Corneillie (Groen) biedt de site tal van mogelijkheden. “We kunnen er ruimte creëren voor onderwijs, zorg en jeugd of voor sociaal-culturele activiteiten”, klinkt het. “Ook enkele vormen van wonen zoals bijvoorbeeld een rust- of verzorgingstehuis zijn toegelaten op de site. Doorgangswoningen of omkaderd wonen behoort ook tot de mogelijkheden in tegenstelling tot klassieke appartementen of huizen.” De gemeenteraad stemt eind april over de aankoop van het domein.