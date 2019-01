Stad Leuven verwelkomt iedereen op nieuwjaarsdrink ADPW

04 januari 2019

Het stadsbestuur trakteert alle Leuvenaars morgen op een Leuvense pint, koffie, een portie smoutebollen, varken aan ‘t spit of vegetarisch hapjes. Dat gebeurt op de Grote Markt van 15 tot 18 uur en is volledig gratis. “Klink samen met je stadsgenoten op het nieuwe jaar en maak kans op mooie prijzen. Wie smoutebollen bestelt, kan elk uur een fietstas of zelfs een fiets winnen”, zo laat de stad Leuven weten.