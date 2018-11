Stad Leuven vernieuwt speelterreinen Bart Mertens

21 november 2018

17u25 1 Leuven De stad Leuven zet volop in op de vernieuwing van de speelterreinen. Zopas opende schepen Dirk Vansina (CD&V) het vernieuwde speelterrein ’t Celestijntje. “Tal van andere terreinen zullen de komende maanden volgen”, klinkt het.

Zoals beloofd wordt er werk gemaakt van nieuwe speelterreinen in Leuven. Een van de speeltuinen die een volledige ‘make-over’ kreeg, is speelterrein ’t Celestijntje achter buurthuis ’t Celestijntje. Schepen Dirk Vansina (CD&V) opende zopas het vernieuwde speelterrein. “Kinderen kunnen zich nu uitleven op een klimtoestel, een speelcombinatie met glijbaan en een vogelnestschommel. Er werden ook enkele picknickbanken geplaatst waar jong en oud kunnen samenkomen. Op deze manier wil de stad een plaats creëren waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten”, aldus de schepen.

Genadedal

’t Celestijntje is overigens slechts een van de vele speelterreinen die een volledige make-over krijgen in Leuven. “Er staan nog tal van andere terreinen op de agenda. Op 5 december zal bijvoorbeeld speelterrein Ten Wijngaard openen. Er wordt momenteel ook hard gewerkt aan de vernieuwing van speelterreinen in Genadedal (Kessel-Lo), Philipsplein (Heverlee) en Bleydenberg (Wilsele)”, besluit Dirk Vansina.