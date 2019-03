Stad Leuven plooit niet voor oppositie: “Geen signalisatietotem aan ANPR-camera op Martelarenplein” Bart Mertens

22 maart 2019

19u00 0 Leuven Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) is niet van plan om een signalisatietotem te plaatsen aan de ANPR-camera’s op het Martelarenplein en aan de Spaanse Kroon. “De verkeerssituatie is glashelder”, klinkt het. Oppositiepartij N-VA vraagt een betere signalisatie omdat de camera’s in 2018 liefst 2,4 miljoen euro opleverden aan de stadskassa. “Een boetevalstrik”, zeg Lorin Parys.

N-VA voerde zopas nog actie op het Martelarenplein tegen wat de oppositiepartij omschrijft als ‘boetevalstrikken’. Fractieleider Lorin Parys doelt daarmee op de ANPR-camera’s op het Martelarenplein en aan de Spaanse Kroon. “Die leverden de stadskas 2,4 miljoen euro op in 2018. Die camera’s zijn nog een grotere cashkoe dan Vrijdagmarkt in Gent. N-VA pleit voor een betere signalisatie zoals de stad van plan is bij de nieuwe ANPR-camera’s die binnenkort in Leuven-centrum zullen verschijnen. Waarom zou men geen signalisatietotems plaatsen aan de bestaande camera’s en wel aan de nieuwe? Misschien omdat de bestaande camera’s zoveel geld opbrengen voor de stad Leuven…”

We moeten het publieke domein nu ook niet gaan overwoekeren met signalisatietotems Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) ziet het anders. “We moeten het publieke domein nu ook niet gaan overwoekeren met signalisatietotems”, klinkt het. “We zetten die totems enkel in waar ze nuttig zijn en op het Martelarenplein is de verkeerssituatie eigenlijk glashelder. Extra borden en een totem zou de zichtbaarheid van de regels niet verbeteren op het Martelarenplein.”