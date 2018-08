Stad koopt parking De Vaartkom OVERNAME VERLIESLATENDE PARKEERPLAATSEN DOORN IN OOG OPPOSITIE BART MERTENS

23 augustus 2018

02u39 0 Leuven Het stadsbestuur is van plan om 6,5 miljoen euro neer te tellen aan NV Waterview voor 585 parkeerplaatsen in parking De Vaartkom. Daardoor komen de bijna 1.000 plaatsen allemaal in handen van de stad, hoewel de parking verlieslatend is gebleken. "Onaanvaardbaar!", vindt Groen.

Het stadsbestuur heeft zich de woede van alle oppositiepartijen op de hals gehaald. Gisteren raakte via oppositiepartij Groen bekend dat de coalitie sp.a/CD&V van plan is om 585 parkeerplaatsen in parking De Vaartkom over te nemen van NV Waterview, een dochteronderneming van Ghelamco. Met die deal komen alle plaatsen in de verlieslatende parking in handen van de stad Leuven want de stad is al eigenaar van 400 plaatsen. Prijskaartje: 6,5 miljoen euro. Groen vindt de aankoop onaanvaardbaar. "We zijn onthutst", zegt gemeenteraadslid Thomas Van Oppens. "Het is niet de taak van een stadsbestuur om op te treden als 'depanneur' van verlieslatende projecten van ontwikkelaars. Het merendeel van de bijna 1.000 parkeerplaatsen staat leeg. Nu NV Waterview het water aan de lippen heeft staan, toont de stad zich bereid om 6,5 miljoen euro op de tafel te leggen. Het stadsbestuur heeft zich dubbel en dik laten rollen. En dat alles zonder concreet plan om die 585 plaatsen winstgevend te maken."





Duidelijke overcapaciteit

Voor kandidaat-burgemeester David Dessers (Groen) is de conclusie duidelijk: "Projectontwikkelaars worden in de watten gelegd in deze stad. Er is duidelijk een overcapaciteit en dan wil de stad nog eens 28 miljoen euro betalen voor parking De Bruul, nota bene nog geen kilometer verder?"





Ook de andere oppositiepartijen zijn verbolgen. "Dit is te zot voor woorden", zegt N-VA. "De parkeerplaatsen staan vandaag leeg en die zullen leeg blijven staan. Het enige verschil is dat de Leuvenaar er nu 6,5 miljoen euro voor moet betalen. Ik heb mijn buik vol van dit beleid op maat van de ontwikkelaar ten koste van de Leuvenaar."





Open Vld toonde zich eerder al kritisch en gaat het dossier tot op het bot uitspitten. "Wat hier nu gebeurt, is niet normaal en is al zeker geen behoorlijk bestuur. Ze doen maar op..."





Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) veegt de kritiek van de oppositie van de tafel. "De aankoop van deze parkeerplaatsen is een wezenlijk onderdeel van ons mobiliteitsbeleid. We willen in elk stadsdeel een randparking en op elke lus een ondergrondse parking. Parking De Vaartkom is de randparking, parking De Bruul is de parking op de verkeerslus. Eenmaal de projecten aan de Vaartkom verder vorderen, zal de parking veel meer worden gebruikt. Deze aankoop draagt essentieel bij tot de bereikbaarheid van Leuven met de wagen."