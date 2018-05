Stad hijst regenboogvlag 15 mei 2018

Leuven De stad Leuven staat al vele jaren bekend als een open en tolerante stad. Ondertussen is het een traditie geworden om de regenboogvlag te hijsen aan het stadskantoor.

Schepen Denise Vandevoort (sp.a): "We hijsen de regenboogvlag naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie- en Transgenderfobie. Zo wil stad Leuven tonen dat ze respect heeft voor ieders seksuele geaardheid. We moeten aandacht blijven hebben voor de gelijkheid tussen mensen en seksuele geaardheid mag nooit een rol spelen in wat dan ook."