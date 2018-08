Stad herleeft op Autovrije Zondag ELEKTRISCHE FIETS CENTRAAL OP TIENDE EDITIE ANDREAS DE PRYCKER

27 augustus 2018

02u28 0 Leuven De stad Leuven organiseerde gisteren voor de tiende keer 'Leuven Autovrij', stilaan een traditie op de laatste zondag van augustus. Er stonden meer dan 70 activiteiten gepland, verspreid over zeven pleinen en tientallen straten. Elektrisch fietsen stond centraal op deze tiende editie.

"Om de stad aangenamer, veiliger en gezonder te maken, koos Leuven twee jaar geleden voor een autoluw stadscentrum met aandacht en vooral meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het resultaat is dat er in de binnenstad 32 procent meer fietsers werden gemeten. Een stad als Leuven is ideaal om je te voet of per fiets te verplaatsen en hoe meer mensen de auto laten staan hoe leefbaarder en gezonder Leuven zal worden. Daarom leggen we de nadruk op elektrische fietsen", aldus Mohamed Ridouani (sp.a) en Carl Devlies (CD&V), beiden kandidaat-burgemeester op 14 oktober.





Kajakken in Sluispark

Verspreid over 7 pleinen en tientallen straten, vonden tijdens Autovrije Zondag meer dan 70 activiteiten plaats. Het Bruulpark werd een straatbuffet, met een gezellig foodtruckfestival. Het Sluispark was dan weer de toneelscène voor 'aan de waterkant', met sessies breakdance, muziek en wateractiviteiten. Kinderen konden er kajakken en in het water plonsen via de vulcano-glijbaan. En de Sluisstraat werd voor de gelegenheid een 'geefstraat'.





Green Leaf Plein

Op het Martelarenplein stond beweging centraal, met skatetochten, hockey, judo, handbal, enzovoort. In de Bondgenotenlaan was er een seniorenbal in open lucht, een snuisterstraat en nog meer muziek en dans. De Grote Markt werd voor één dag het 'Green Leaf Plein', waar de duurzame toekomst van Leuven in de kijker staat.





In het Nieuw Kwartier werd er weer duchtig gevierd op 'Pleintje Feest', op de hoek van de Frans Nens-, de Weldadigheids- en de Constantin Meunierstraat, aan Bar Stan.





Ideaal alternatief

Dit jaar stond de elektrische fiets in de kijker.





"Bijna de helft van alle verkochte fietsen is elektrisch, en dat aandeel zal alleen maar groter worden", vertelt schepen Ridouani. "Voor velen is het een goed alternatief voor de auto om langere afstanden te overbruggen, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Dat beginnen ook werkgevers te begrijpen: steeds meer bedrijven geven hun werknemers een elektrische fiets in plaats van een bedrijfswagen.





Die heeft het meeste potentieel om het aantal auto's te verminderen en onze steden gezonder en aangenamer te maken. Daarom krijgt dit vervoersmiddel extra aandacht in het programma van Autovrije Zondag."