Stad en KUL veroordelen seksistische uitnodiging TD Studentenkringen Chemika, Farmaceutica en LBK noemen het ‘ludieke tekst’ Bart Mertens

06 november 2018

16u20 0 Leuven De stad en de KU Leuven reageren afkeurend op een uitnodiging voor een studentenfuif die de organiserende kringen Chemika, Farmaceutica en LBK verspreiden op Facebook. Schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a) omschrijft de tekst als ‘seksistisch en denigrerend’. “Ontoelaatbaar in een progressieve stad als Leuven”, klinkt het. “En dat voor een ludiek grapje”, reageren de studentenkringen.

Hoewel het academiejaar nog jong is, loopt het aantal ophefmakende incidenten nu al de spuigaten uit. Zo was er het initiatief van vier studenten om alcoholische dranken op kot te leveren. Dat viel in slechte aarde bij schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a) die het initiatief veroordeelde en ermee dreigde om gesponsorde kotfeestjes, waarbij merken van sterke drank een lading alcohol leveren, aan banden te leggen. Haar woorden zijn nog niet koud of de schepen moet opnieuw de teugels aanhalen.

Deze keer is een uitnodiging voor een studentenfuif op 20 november kop van jut. Studentenkringen Chemika, Farmaceutica en LBK verspreiden op Facebook een tekst om reclame te maken voor de fuif in Musicafé in de Muntstraat. Daarin staat onder meer de volgende zin: “Gezien we allemaal goedgemutste studentjes zijn hoeven we geen pillekes in het glas van een Farma-grietje te gooien, geen chloroform te gebruiken om de Chemika-chickies te kunnen scoren en zelfs die knappe boerinnetjes hebben geen baal stro nodig om zich helemaal chaud te voelen”. Of ook: “Laat uwe pingwaar, maar thuis hangen en doet uw diepst uitgesneden marcelleke maar aan, daar worden die wuften helemaal nat van, dweilen zullen aanwezig zijn”.

Het taalgebruik is verwerpelijk Schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a)

De stad en de KU Leuven kunnen de uitnodiging verre van smaken. “Het taalgebruik is verwerpelijk. Dit getuigt van een zeer achterhaalde seksistische kijk op mannen en vrouwen”, aldus schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a) in een eerste reactie. Ook vicerector Studentenbeleid Chantal Van Audenhove is verbolgen. “Studie na studie toont aan dat dit soort denigrerende seksistische humor ergere vormen van seksisme en zelfs seksuele agressie normaliseert bij jonge mannen. Zo bleek al dat mannen die seksistische grappen vertellen tot vijf keer meer geneigd zijn om ook ander – erger – seksistisch en agressief gedrag naar vrouwen te stellen.”

Onderzoek

Zowel de stad Leuven als de universiteit wijzen er op dat grapjes maken over ‘rape drugs’ bijzonder ongepast zijn. “Ludiek bedoeld", klinkt het bij de studentenkringen. Chemika, Farmaceutica en LBK voegen er nog aan toe dat de tekst niet aanstootgevend bedoeld is en dat ze niemand willen aanzetten tot het gebruik van illegale middelen.

De universiteit en de stad nemen geen vrede met die uitleg. Met de goedkeuring van rector Luc Sels zal er bekeken worden hoe dergelijke ‘incidenten’ vermeden kunnen worden. “Het is niet omdat je iets ludiek noemt dat het oké is”, besluit Bieke Verlinden en Chantal Van Audenhove.