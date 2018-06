Stad doneert wagenpark aan Pleegzorg Vlaanderen 15 juni 2018

02u33 0

Deze zomer krijgen de wagens van stad Leuven een originele make-over om pleegzorg in de kijker te zetten. Met grote magneten op de zijdeuren veranderen de auto's van de stad in rijdende ambassadeurs voor pleegzorg. De actie kadert binnen de rol van Leuven als eerste 'Pleegzorgstad' van Vlaams-Brabant. Bieke Verlinden, schepen van sociale zaken, en Denise Vandevoort, schepen van gelijke kansen, zeggen dat de stad zal doen wat ze kan om drempels naar pleegzorg weg te werken en pleegzorg bekender te maken. "Op deze manier hopen we dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek een warme, veilige thuis vinden om op te groeien en open te bloeien. Het stadsbestuur ging dan ook unaniem akkoord met het voorstel om het wagenpark van de stad in te zetten als mobiele ambassadeurs voor pleegzorg. Naast een waaier aan andere promotionele acties die op stapel staan, wordt er ook op verschillende manieren concrete ondersteuning geboden. Bijvoorbeeld via het stadsproject Kirikou, een materialendepot waar de stad samen met een heleboel partners kinderspullen van goede kwaliteit inzamelt voor gezinnen die het nodig hebben", besluiten schepenen Verlinden en Vandevoort. (ADPW)