Sportoase Wilsele open op 8 september NIEUW ZWEMBAD MIKT OP 172.000 BEZOEKERS PER JAAR BART MERTENS

29 augustus 2018

02u25 0 Leuven De stad Leuven en Sportoase hebben gisteren Sportoase Wilsele-Putkapel voorgesteld. Het nieuwe complex moet onder meer het oude zwembad - dat na 42 jaar dienst de deuren sluit - doen vergeten.

Op vrijdag 31 augustus wordt er definitief afscheid genomen met een zomerse beachbar met (live)muziek op het kerkplein maar in afwachting was er gisteren al een klein feestje in het nieuwe sportcomplex. In afwachting van de officiële opening op 8 september kreeg de pers al een 'preview' van het moderne sportcentrum met tal van mogelijkheden.





"De stad Leuven en Sportoase realiseerden in een samenwerking die 27 jaar loopt een moderne sportinfrastructuur", zegt schepen van Sport Erik Vanderheiden (CD&V). "De inwoners van Groot-Leuven krijgen een uitgebreid aanbod aan sport en recreatie in het nieuwe complex. Sportoase Wilsele-Putkapel verwacht ongeveer 172.000 zwemmers per jaar die per bezoek kunnen genieten van het volledige aanbod aan één uniek tarief. Sportoase zorgt als private partner voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating maar dat gebeurt steeds in nauw overleg met de stad Leuven die dankzij doorgedreven inspraak wel de controle behoudt. Zo blijft het aanbod laagdrempelig en is er sprake van een transparante prijzenstructuur."





Toegankelijkheid

Het nieuwe complex bestaat zowel uit een sportieve als een recreatieve zwemzone met beweegbare bodem, alsook over zalen voor andere sporten. Sportoase Wilsele-Putkapel kiest ook heel bewust voor een maximale toegankelijkheid. "Al bij het lancering van het aanbestedingsdossier door de stad Leuven werd duidelijk dat Sportoase in Wilsele-Putkapel een stapje verder zou gaan en maximaal zou investeren in energiezuinige maatregelen en een maximale toegankelijkheid. Zowel de stad Leuven als Sportoase legden de lat steeds hoger."





Detectiesysteem

"In samenspraak met de Adviesraad Toegankelijkheid werd de ambitie steeds bijgesteld. Zo is er onder meer een detectiesysteem waarbij personen met een handicap in het gebouw gedetecteerd kunnen worden aan de hand van een draagbare knop. In geval van nood kunnen deze personen gemakkelijk en snel getraceerd worden."





Visueel brandalarm

"Verder voorzien we grote belettering op lockers voor slechtzienden en een visueel brandalarm voor doven en slechthorenden door middel van zwaailichten. We beschikken ook over een zwembadrolstoel en andere voorzieningen in het zwembad voor mensen met beperkingen", klinkt het. Sportoase Wilsele-Putkapel opent op 8 september de deuren met rondleidingen en animaties tussen 10 en 18 uur. Vanaf 9 september kan er ook worden gesport in het nieuwe complex.