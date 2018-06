Sportoase vrijgesproken voor dood student HOF VAN BEROEP VINDT DAT DUIKER ZELF IN DE FOUT GING WOUTER HERTOGS

26 juni 2018

02u39 0 Leuven Zwembad Sportoase treft geen schuld aan de dood van een jonge duiker. Eerder werd Sportoase nog veroordeeld tot een boete van 5.500 euro omdat het onvoldoende toezicht zou gehouden hebben. Het Brusselse hof van beroep schroefde dit vonnis nu terug en sprak het zwembad vrij.

Het drama gebeurde bijna dag op dag 7 jaar geleden. Julien Dumoulin uit Vorst, een succesvol student Biomedische wetenschappen, was lid van een Brusselse duikclub en ging tweemaal per week zwemmen in het Leuvense Sportoase-zwembad. Op 24 juni 2011 liep het rond sluitingstijd grondig fout. De jongeman was op eigen houtje bezig met zogenaamde apneu-oefeningen. Bij zulke oefeningen, die erg courant zijn in de duiksport, is het de bedoeling door controle van de automatische paniekimpuls zolang mogelijk zonder zuurstofflessen onder water te blijven. De bewuste dag ging het echter mis. De tiener bleef bewusteloos op de bodem van het zwembad liggen en werd pas na meer dan 11 minuten opgemerkt, waarna de redders hem in erg kritieke toestand uit het water haalden. Reanimatie en een kunstmatige coma mochten niet baten, na twee weken liet de jonge duiker het leven.





Vier jaar na het drama velde de Leuvense correctionele rechtbank een vonnis in de zaak die veel stof deed opwaaien. Sportoase kreeg een boete van 5.500 euro en moest een schadevergoeding van 43.000 euro betalen. Op het moment van het ongeval waren namelijk maar drie redders aanwezig in plaats van de voorgeschreven vier. Uit het onderzoek blijkt nu dat geen enkele van die drie redders effectief toezicht hield. Zij waren met andere taken bezig zoals het meten van het chloorgehalte en het kuisen van het zwembad. "Ze voerden hun hoofdtaken niet uit", klonk het toen. "Sportoase heeft onvoldoende inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de redders zich op hun essentiële taak kunnen concentreren: toezicht houden en verdrinkingen voorkomen."





Moeder verbijsterd

Het Brusselse hof van beroep had een heel andere visie op de zaak en legt de schuld van het ongeluk bij het slachtoffer. "Het is onbegrijpelijk dat de jongeman apneu-oefeningen uitvoerde hoewel hij wist dat hij die nooit alleen, zonder begeleiding, mocht doen", klinkt het in het arrest. Een enorme klap voor de moeder van het slachtoffer. "Beseffen ze wel dat deze vrijspraak er exact, dag op dag, zeven jaar komt nadat ze Julien elf lange minuten bewusteloos op de bodem lieten liggen? Dit werd door de drie aanwezige redders niet opgemerkt omdat ze bezig waren met poetstaken in plaats van met hun hoofdtaak. Ik heb het 700 pagna's tellende dossier blijkbaar beter bestudeerd. Daarin staat perfect hoe Sportoase te werk gaat. Sinds 2010 zijn er al drie verdrinken gebeurd, waarvan 1 dodelijk. Ik ben echt verbijsterd", aldus Marie-Jeanne Dujardin die nog met haar advocate zal overleggen wat er nog mogelijk is.