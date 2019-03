Sportmicrobe vindt de weg naar vriendin van Jasper Stuyven. Elke Bleyaert: “Ik ben wel érg competitief” Twintiger start zondag Grand Raid Nisramont waarin ze moet lopen, mountainbiken en kajakken Stefan Van de Weyer

22 maart 2019

09u32 0 Leuven Elke Bleyaert en Lizelotte Vandenplas, beiden uit Leuven, zetten zondag hun eerste stap in het competitieve onbekende. Ze wagen zich aan de Grand Raid Nisramont in Luxemburg: een wedstrijd die lopen, kajakken én fietsen combineert. Bleyaert heeft de sportmicrobe van geen vreemden, gezien ze de vriendin is van profrenner Jasper Stuyven.

Erg lang moest Elke niet nadenken over haar deelname aan de Grand Raid Nisramont. “Dat heb ik op een avond met een vriendin beslist. Ze belde mij met de vraag of we er niet zouden starten”, vertelt Elke. “Ik wou heel graag meer mountainbiken, dus ik dacht: ‘Waarom niet?’ We hebben ons nog diezelfde avond ingeschreven.”

Competitief ingesteld

Het lopen is alvast een sterkte van Elke. De afgelopen maanden legde ze al enkele trails met succes af. “Het gedeelte op de fiets zal de grootste uitdaging worden, mede door een stevig aantal hoogtemeters”, zegt ze. “Maar hoe dan ook wordt het een leuke uitdaging. Ik wil er vooral ervaring opdoen, het beleven en het veilig doorkomen. Toegegeven: ik ben competitief ingesteld. Dus laat ons zeggen, hoe vlotter hoe beter!”

Sporten zit niet alleen bij haar vriend profrenner Jasper Stuyven in het bloed, ook Elke heeft de microbe flink te pakken. “Tot twee jaar geleden heb ik competitief paard gereden. Maar achter die passie heb ik helaas een punt moeten zetten door een blessure. Na die mokerslag heb ik een jaar lang niet gesport en voelde ik me opmerkelijk minder gelukkig. Ik ben dan beginnen fietsen op de weg, maar ik wilde wat meer actie en besloot te gaan mountainbiken. Daar hoop ik nu verder mijn weg in te vinden."

Nadat ik moest stoppen met mijn grote passie paardrijden, heb ik een jaar niet gesport. Ik voelde me opmerkelijk minder gelukkig. Maar dan ben ik beginnen fietsen... Elke Bleyaert

Aan motivatie geen gebrek bij de sportieve twintiger. Samen met trainer Kjell De Hondt van the Extra Mile bereidt ze zich voor op de Grand Raid Nisramont. “Hij heeft ervoor gezorgd dat ik toch in amper drie maanden tijd kon groeien en voorbereid aan de start kom”, zegt Elke. “Deze uitdaging maakt me bijzonder gelukkig, ook de combinatie met lopen vind ik super. Na verloop van tijd zou ik wat meer competitie niet erg vinden. Ik zou dan eerder mikken op meerdaagse marathons, liefst in duo, maar daar zal ik eerst nog veel sterker voor moeten worden.”

Samen met Jasper

Ook de meerdaagse mountainbikewedstrijd Cape Epic, die momenteel in Zuid-Afrika plaats vindt, spreekt haar wel aan. “Ik had het er al over met Jasper, na zijn carrière rijden we die Cape Epic. Hij in een duo en ik in een duo”, droomt ze alvast vooruit.