Sportieve bestuurder moet rijbewijs inleveren, dronken passagiers mogen ontnuchteren in cel ADPW

17 maart 2019

In de nacht van zaterdag op zondag merkte een ploeg van de politie van Leuven een auto op die sportief over de Leuvense ring reed. De twintigjarige bestuurder werd gecontroleerd aan de Diestsevest en uit een speekseltest bleek dat hij onder invloed van verdovende middelen reed. Zijn rijbewijs werd dan ook ingetrokken. Hij had nog vier passagiers mee waarvan er twee zodanig dronken waren dat ze zelfs niet meer te voet naar huis konden. Dit tweetal mocht in de cel ontnuchteren.