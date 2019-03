Spoorverkeer tijdlang onderbroken door geblokkeerde vrachtwagen ADPW

25 maart 2019

08u50 1

Er hebben vanochtend een hele tijd geen treinen kunnen rijden tussen Leuven en Aarschot nadat er een vrachtwagen vast was komen te zitten op de overweg in Wilsele. Dat gebeurde omstreeks 6.50 uur. De vrachtwagen werd uiteindelijk van het spoor gehaald, waardoor het treinverkeer op de spoorlijn Leuven-Aarschot weer kon hervatten. De ochtendspits liep hierdoor even in de war.