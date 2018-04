Sponsorloop voor Het Roerhuis 03 april 2018

Vrijwilliger Sem Heirwegh is afgelopen zaterdag begonnen aan zijn uitdaging om op vijf dagen tijd 310 kilometer te lopen. Hij doet dat om vzw Het Roerhuis in Leuven financieel te ondersteunen. Het voorbije weekend vertrok Sem Heiwegh in Parijs en de volgende dagen zal hij richting Leuven lopen. Op het einde van de spreekwoordelijke rit zal Sem vijf anderhalve marathons in de benen hebben. "Op woensdag 4 april verwachten we Sem in de namiddag in Het Roerhuis in Leuven waar zijn aankomst op gepaste wijze zal worden gevierd", zegt Leen Rombouts, verantwoordelijke Personeel & Organisatie in vzw Het Roerhuis. (BMK)