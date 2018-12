Speelterrein Ten Wijngaard officieel geopend Bart Mertens

05 december 2018

16u05 0 Leuven De stad Leuven investeert in nieuwe speelterreinen. Zopas werd speelterrein Ten Wijngaard in de gelijknamige straat geopend door schepen van Jeugd Dirk Vansina (sp.a).

Leuven is naar eigen zeggen een stad op maat van kinderen. Het kindvriendelijke beleid blijkt onder meer uit investeringen in meer en betere speelterreinen, niet enkel in het centrum van de stad maar ook in de deelgemeenten. Zopas werd speelterrein Ten Wingaard in de gelijknamige straat feestelijk geopend in aanwezigheid van schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V). “Tijdens de opening konden de kinderen deelnemen aan enkele leuke workshops. Die stonden volledig in het thema van Sinterklaas. Op het speelterrein kunnen de kinderen onder meer spelen op een nieuwe glijbaan en enkele schommels. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De stad Leuven blijft dan ook investeren in meer en betere speelterreinen voor de jongsten onder ons”, besluit schepen Dirk Vansina.