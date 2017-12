Spectaculaire ongevallen door spekgladde wegen 02u34 0 Vertommen Vijf auto's, een lijnbus en vrachtwagen raakten betrokken bij een kettingbotsing op de E314 in Kessel-Lo.

Door de spekgladde wegen liep het verkeer gisterenochtend behoorlijk in de war. Op de E314 raakten vrijdagochtend om 7 uur zeven voertuigen betrokken bij een kettingbotsing. Het ging om vijf wagens, een vrachtwagen en een bus van De Lijn. Dat gebeurde in de richting van Leuven, ter hoogte van de afslag van Kessel-Lo. Niemand raakte gewond. Op het moment van de botsing zaten er een tiental mensen op de bus. Zij konden gewoon blijven zitten.





De meeste voertuigen raakten onherstelbaar beschadigd en moesten getakeld worden. Door de rijm- en ijsplekken vond er op datzelfde ogenblik een ander ongeval plaats. Deze keer ging een vrachtwagen in schaar. Dat gebeurde op de Koning Boudewijnlaan. De Leuvense brandweer moest komen strooien, omdat de baan té glad was. De hulpdiensten hadden dit (ondanks de aangekondigde weersomstandigheden) niet gedaan.





(ADPW)