Spaghettiweekend Damiaanscouts Wilsele 23 januari 2018

De Damiaanscouts uit Wilsele houden het weekend van zaterdag 27 en zondag 28 januari hun spaghettiweekend in Sportoase 'De Toren' in Rotselaar. Iedereen, met of zonder scoutshemd, is welkom. Ouders, grootouders, overgrootouders, plezante nonkels en plezierige tantes, broers en zussen, vrienden van vrienden en (over)buren...", klinkt het bij de organisatie. De scouts bieden zowel spaghetti bolognese als spaghetti vegetariana aan, zowel voor volwassenen als voor kinderen. De winst van dit evenement is bestemd voor de algemene werking van de scouts en meer concreet voor het aankopen van nieuw spelmateriaal. Een tekenwedstrijd voor de kleinsten staat ook op het programma. Geïnteresseerden kunnen zaterdag van 17.30 tot en met 21.30 uur langskomen. Zondag is dat het geval van 11.30 tot 14.30 uur. (ADPW)