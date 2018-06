Spaarzaam zijn met water 27 juni 2018

02u32 0 Leuven Provinciegouverneur Lodewijk De Witte roept de Vlaams-Brabanders op om spaarzaam te zijn met water. In Vlaams-Brabant doen zich momenteel nog geen problemen voor.

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte: "De sector volgt de situatie nauwlettend op en zal maatregelen nemen die nodig zijn om een drinkwatertekort te voorkomen. Op dit ogenblik is er nog geen beperking voor het gebruik van drinkwater. We roepen alvast iedereen op om spaarzaam om te gaan met water. Met eenvoudige ingrepen is dat perfect mogelijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de kraan 's nachts dicht laten. Zo krijgt het





drinkwaterbedrijf de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. En was de auto met regenwater zolang dat beschikbaar is of sla gewoon een keertje over."





(BMK)