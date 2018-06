Sp.a wil zwemvijver in Heuvelhofpark PARTIJ DENKT OOK AAN NIEUWE SCHOOL IN VOORMALIG GEMEENTEHUIS BART MERTENS

09 juni 2018

02u37 0 Leuven Hannes De Geest en Daisy Kaerts, beiden kandidaat voor sp.a, zien wel iets in een zwemvijver in park Heuvelhof in Kessel-Lo. "We werken aan een speelwaterplan", klinkt het enthousiast. "En waarom geen school of een buurthuis met een sociaal restaurant in het voormalige gemeentehuis?", klinkt het.

In hartje Kessel-Lo ligt een groene parel verscholen: het Heuvelhofpark. In dat park - dat er toch een beetje verwaarloosd bij ligt - staat onder meer het oude deelgemeentehuis dat momenteel amper wordt gebruikt. Eerder trok ook voormalig Open Vld'er Nico Vidal al herhaaldelijk aan de alarmbel over het oud gemeentehuis van Kessel-Lo, echter tevergeefs tot op heden. Nochtans is het een prachtig gebouw met een mooie geschiedenis en heel wat mogelijkheden. Twee kandidaten op de verkiezingslijst van sp.a, Hannes De Geest en Daisy Kaerts, willen er alvast werk van maken om het Heuvelhofpark in de glorie van weleer te herstellen met nieuwe invullingen.





"Er zijn bijvoorbeeld heel wat mogelijkheden om het deelgemeentehuis een nieuwe functie te geven", zeggen Hannes De Geest en Daisy Kaerts. "Het zou een mooi buurthuis kunnen worden waar je gezellig iets kan drinken terwijl de kinderen in het park spelen. Of een sociaal restaurant... En waarom richten we er geen school in waar na de schooluren ruimte is voor verenigingen uit de buurt? Het is een droomlocatie voor een school of een educatieve organisatie. Wij zijn alvast benieuwd naar de ideeën van de buurtbewoners. Daarom vragen wij het stadsbestuur om een open oproep te lanceren om voorstellen in te dienen."





'Meer water is meer plezier'

De Geest en Kaerts hebben nog meer ideeën voor het Heuvelhofpark. Met het idee 'meer water is meer plezier' in het achterhoofd stellen ze voor om een zwemvijver aan te leggen in de vergeten groene parel. "Water is fijn voor iedereen. Daarom werken we ook aan een speelwaterplan voor Leuven. In het Sluispark is de waterfontein de favoriete plek van veel kinderen. En binnenkort zal ook speelwater verschijnen op het Hooverplein en aan het Blauwputplein. Hopelijk dus ook in het Heuvelhofpark. We dromen van speelwater in Wijgmaal-dorp, het stadspark, op de Vismarkt, het Hogeschoolplein, het Sint-Jacobsplein, het de Becker Remyplein in Kessel-Lo en het Sint-Lambertusplein in Heverlee."





Tot slot pleiten de sp.a-kandidaten nog voor een meer toegankelijk Heuvelhofpark. "Het park is een aangename groene ruimte met prachtige bomen maar is echt toe aan een opwaardering. Wij vragen het stadsbestuur de toegankelijkheid van dit park te verbeteren, vooral voor mensen met een beperkte mobiliteit, kinderwagens en fietsers", besluiten Hannes De Geest en Daisy Kaerts.