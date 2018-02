Sp.a wil meer kmo's in het centrum 10 februari 2018

02u44 0 Leuven Lalynn Wadera en Mohamed Ridouani, beiden sp.a, willen de leegstand in Leuven aanpakken door meer bedrijven en kmo's naar het centrum van de stad te halen. "En we pleiten voor een progressieve leegstandtaks, om eigenaars te overtuigen hun pand aan betaalbare prijzen te verhuren."

Met zo'n acht procent leegstand doet Leuven het beter dan de andere centrumsteden. Maar elk leegstaand handelspand is er eentje te veel en daarom willen Wadera en kandidaat-burgemeester Ridouani meer bedrijven en kmo's overtuigen om zich in het centrum te vestigen. "Nu kiezen ondernemers vaak voor een locatie op een bedrijventerrein of aan de rand van de stad", zegt Wadera. "Maar Leuven heeft nood aan meer ondernemingen in de binnenstad. En heel wat ondernemers en starters zijn ook op zoek naar kantoorruimte. Leegstaande handelspanden kunnen aan die vraag tegemoetkomen."





Online platform

Concreet wil Wadera, die zelf ook deelneemt aan de verkiezingen in oktober, een online platform uitbouwen waar (mede)huurders en eigenaars elkaar kunnen vinden. Een soort Immoweb, zeg maar. De invoering van een progressieve leegstandtaks, die oploopt naarmate de leegstand aanhoudt, zien Ridouani en Wadera als een goede manier om eigenaars te overtuigen om hun pand aan betaalbare prijzen te verhuren. "Elk voorstel om leegstand tegen te gaan, is meer dan welkom", zegt schepen van Handel Erik Vanderheiden (CD&V). "Er is wel al een progressieve leegstandtaks, die oploopt van 2.500 euro tot maximaal 12.500 euro per jaar."





Oppositie niet enthousiast

Oppositiepartij N-VA is minder enthousiast. "Soms heb ik de indruk dat er wel licht brandt in het stadskantoor, maar dat er niemand thuis is", zegt lijsttrekker Lorin Parys. "Hoe kan je anders verklaren dat je op de locatie van de vroegere Boerenbond enkel woningen toelaat, en dat je daarna de stadskantoren weghaalt uit het centrum? Als klap op de vuurpijl voerde men het circulatieplan in, om dan nu stomverbaasd vast te stellen dat er te weinig bedrijven in het hart van Leuven gevestigd zijn..." (BMK)