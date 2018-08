Sp.a wil leeftijdsvriendelijke stad 27 augustus 2018

02u28 0 Leuven Op leven in Leuven staat geen leeftijd en daarom wil sp.a in de volgende legislatuur blijven investeren in senioren. "Senioren zijn een enorme rijkdom voor Leuven", klinkt het bij sp.a.

Eén op vijf Leuvenaars is ouder dan 60 en veel van die 60-plussers zijn actieve inwoners die zich graag met hun kennis en ervaring willen inzetten voor hun omgeving. Blijven investeren in een leeftijdsvriendelijke stad is voor vier sp.a-kandidaten dan ook een speerpunt.





"Er gebeurt al veel voor en door senioren", vertelt Mieke Vandermotte. "De komende jaren willen we graag meer werk maken van ruimte voor ontmoeting, op verschillende manieren. Er zijn helaas ook nog oudere mensen die weinig sociaal contact hebben en zich eenzaam voelen. De lokale dienstencentra en de buurtcentra zijn belangrijk om dat te voorkomen. We willen dergelijke ontmoetingsplaatsen graag uitbreiden naar elke wijk. Dat zou kunnen bijvoorbeeld kunnen in de oude deelgemeentehuizen of in andere onderbenutte ruimtes. Er kunnen ook buurtrestaurants komen."





Ook projecten als Kom op voor je Wijk zijn belangrijk om mensen samen te brengen. "Buurtfeesten, gevelbankjes, de buurtmoestuinen... Het zijn plekken in de buurt waar je op een eenvoudige manier je buren kan leren kennen", zegt kandidaat Dirk Witters die ook pleit voor een leeftijdsvriendelijke inrichting van straten en pleinen. Kandidaat Irma De Wolf wil dan weer een vrijwilligersloket realiseren terwijl Carina Govaerts gaat voor een toegankelijk seniorenloket.





"Het seniorenloket kan een vaste plek krijgen in het stadskantoor maar ook als mobiel loket de wijken, de lokale dienstencentra en de buurtcentra bezoeken", klinkt het. (BMK)