Sp.a wil extra speelruimte 03 april 2018

02u23 0 Leuven Leuven kreeg vorig jaar het label van kindvriendelijke jeugdstad maar dat mag volgens Mich De Winter en Claire Vanobbergen van sp.a niet het eindpunt van de inspanningen zijn in de stad.

"Het label is een meer dan terechte beloning voor het geleverde werk en moet worden beschouwd als een aanmoediging om nog meer te investeren in een kindvriendelijke stad. We moeten nog meer investeren in uitdagende speelplekken en activiteiten voor peuters en kleuters, zowel indoor als outdoor. We moeten ook denken aan tijdelijke speelplekken voor de jongsten onder ons. De vraag is er maar het aanbod is momenteel te beperkt. Een inhaalbeweging is noodzakelijk, zeker voor voorzieningen voor peuters en kleuters. In Leuven staan nog wel wat panden leeg. Ik denk onder meer aan kerken, oude garagepanden en universiteitsgebouwen. We moeten als stad bovendien verder durven gaan dan de klassieke speeltoestellen."





(BMK)