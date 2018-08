Sp.a wil dierenasiel in Leuven PARTIJ WIL OOK MEER SAMENWERKEN MET ORGANISATIES ZOALS VZW ZWERFKAT BART MERTENS

22 augustus 2018

02u28 0 Leuven Jolien De Hertog en Hannes De Geest van sp.a pleiten voor de opstart van een dierenasiel in Leuven. "Het stadsbestuur moet een gespecialiseerde partner zoeken voor de oprichting van een asiel in onze stad. Verder willen we ook een goede samenwerking realiseren met bestaande organisaties zoals vzw Zwerfkat", klinkt het.

Het is algemeen bekend dat de dierenasielen in Vlaanderen overvol zitten en zeker in de zomerperiode. Nog steeds laten al teveel mensen hun huisdieren achter om zelf op vakantie te kunnen gaan... Om de nood aan meer ruimte voor de opvang van dieren tegemoet te komen, pleit sp.a Leuven nu voor de oprichting van een dierenasiel in de stad. Het voorstel komt van Jolien De Hertog en Hannes De Geest, beiden kandidaat op de lijst van sp.a en beiden dierenliefhebbers.





"Als socialisten vinden wij het welzijn van alle mensen de prioriteit maar ook dieren verdienen de beste zorgen. We hebben nog geen dierenasiel in Leuven maar er is wel nood aan want in ons land zitten de meeste dierenasielen overvol. Voldoende opvanggezinnen voor dieren vinden, is ook geen eenvoudige opdracht voor de dierenbescherming. Daarom vragen wij aan het stadsbestuur om een gespecialiseerde partner te zoeken die een dierenasiel in Leuven kan opstarten. Zo willen we er mee voor zorgen dat het aantal verwaarloosde of achtergelaten dieren in Leuven daalt en dat zoveel mogelijk dieren een liefdevol baasje vinden", zegt Hannes De Geest.





sp.a Leuven wil ook nog andere initiatieven nemen om het welzijn van dieren te verbeteren, zoals bijvoorbeeld een schepen die specifiek bevoegd is voor dierenwelzijn en zelfs een 'dierenagent'. "Het is ook belangrijk dat de stad Leuven overlegt met de bestaande organisaties die actief zijn rond dierenbescherming in de regio. Zo pleiten we ervoor om intensief te blijven samenwerken met organisaties zoals vzw Zwerfkat in Leuven. We moeten dergelijke organisaties die goed werk leveren voldoende ondersteuning blijven bieden in de toekomst."





Vrijblijvend registratiesysteem

"Verder vragen we eveneens aan het stadsbestuur om een vrijblijvend registratiesysteem voor huisdieren op poten te zetten. Zo krijgen we een beter zicht op de huisdieren die in onze stad leven. Dat biedt dan weer mogelijkheden om het beleid aan te passen aan de noden van de huisdieren en hun baasjes. Zo'n registratiesysteem is ook nuttig voor de hulpdiensten in een noodsituatie. Brandweer en/of politie weten dan meteen of en hoeveel huisdieren er aanwezig zijn in een woning. Tot slot kan zo'n registratiesysteem bijzonder handig zijn om informatie te verspreiden aan mensen met een huisdier. We denken dan bijvoorbeeld aan tips hoe je je huisdieren kan afkoelen tijdens extreme hitte of aan meldingen om huisdieren best binnen te houden bij aangekondigd zwaar onweer", besluit Jolien De Hertog.