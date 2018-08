Sp.a wil centrum Wijgmaal moderniseren OPWAARDERING VAN PLEINEN MOET LEIDEN TOT MEER ONTMOETING TUSSEN INWONERS BART MERTENS

11 augustus 2018

02u38 0 Leuven De Leuvense socialisten willen in de volgende legislatuur het centrum van Wijgmaal moderniseren. Dat zeggen kandidaten Valérie Dons, Liza Feyaerts, Christophe Stockman en Bruno Tobback. "We gaan voor een bruisend en modern centrum. Het Rietensplein werd al vernieuwd, maar ook het stationsplein, de Ymeriasite en het kerkplein verdienen een opwaardering", klinkt het.

Het centrum van Leuven onderging de voorbije jaren, en nog steeds, een ware metamorfose. Voor de inwoners van de deelgemeenten Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal leek het soms alsof er veel meer middelen naar Leuven gingen en wellicht is dat ook het geval. Toch denkt het huidige stadsbestuur met de coalitie sp.a/CD&V aan het hoofd ook aan de deelgemeenten. Kandidaat-burgemeester Carl Devlies van CD&V liet eerder al optekenen dat het centrum van Heverlee in de volgende legislatuur vernieuwd zal worden. Coalitiepartner sp.a verzamelde gisteren dan weer in deelgemeente Wijgmaal om een gelijkaardig verhaal te vertellen.





"Wijgmaal bestaat uit vier kernen: het stationsplein, het Rietensplein, de Ymeriasite en het kerkplein. Het vernieuwde Rietensplein heropende in 2009. Door de opwaardering van de drie andere pleinen én de interactie tussen deze plaatsen, ontstaan meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van lokale handel en horeca", zegt Bruno Tobback. Kandidaat Christophe Stockman voegt er meteen aan toe dat ook nieuwe sportinfrastructuur aan de orde is in Wijgmaal. "De voetbalterreinen voor Olympia Wijgmaal zijn al verbeterd, maar er moet nog nieuwe aangepaste sportinfrastructuur komen die voldoet aan de noden van de lokale clubs. Van de buitenruimte willen we een verkeersveilig, aangenaam en groen plein maken met mogelijkheden voor ontmoetingen tussen de inwoners. Een fietsbrug over de Dijle, aan de achterzijde van de terreinen van Olympia Wijgmaal zal ook zorgen voor een veilige fietsverbinding als alternatief voor de Weggevoerdenstraat."





Verkeersveiliger

Op het lijstje van sp.a staan ook het kerkplein en het stationsplein. "Het kerkplein willen we vernieuwen met aandacht voor het authentieke karakter om er zo een aangename, verkeersveilige plaats van te maken waar mensen graag samenkomen", klinkt het. Kandidate Lize Feyaerts vindt ook dat de invulling van het stationsplein herbekeken moet worden voor de toekomst. "Het hele plein moet hertekend worden, met aandacht voor een veiligere verkeerssituatie. Hierbij moet zeker aandacht gaan naar een een fietspad met fietsenparking en een veilige oversteek met breed zebrapad." Tot slot denkt sp.a aan een terras, naargelang de toekomstige invulling van het stationsgebouw. "We willen ook inzetten op bijkomende gemeenschapsruimte", besluit Valérie Dons. "De gemeenteschool kan uitbreiden tot een multifunctionele gemeenschaps- en sportruimte."