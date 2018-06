Sp.a stelt beweegplan voor 20 juni 2018

Meerderheidspartij sp.a wil meer overdekte speel- en ontmoetingsruimte realiseren in Leuven. "We willen op verschillende plaatsen in de stad bewegingsplekken voor kinderen voorzien zodat ze spelenderwijs kunnen ontdekken dat bewegen plezant is", zeggen Christophe Stockman, Valérie Dons en Bieke Verlinden. "Jong geleerd is oud gedaan en dat geldt zeker voor sport en beweging. Er zijn al veel speeltuinen in Leuven maar in sommige buurten ontbreken ze nog." sp.a wil ook leegstaande panden bewegingsvriendelijk invullen zodat kinderen en jongeren zich ook bij slecht weer kunnen uitleven. Tot slot pleit sp.a voor een online tool om bestaande ruimte te delen en voor veilige fietsboulevards tussen bijvoorbeeld scholen en speelplekken in de stad en de deelgemeenten. (BMK)