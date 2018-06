Sp.a pleit voor hamsterwonen 30 juni 2018

02u36 0 Leuven Met een 800-tal nieuwe ideeën heeft Mohamed Ridouani (sp.a) samen met zijn ploeg een ambitieus programma opgesteld.

Met 1.000 nieuwe inwoners per jaar groeit Leuven snel en de stijgende vraag naar huisvesting maakt wonen er niet goedkoper op. "Maar we leggen ons niet neer bij de hoge vastgoedprijzen", aldus Mohamed Ridouani. "Om de betaalbaarheid van huisvesting te verbeteren, willen we een stop op de verkoop van stadsgronden en gaan we zelfs gronden bij verwerven. Die stellen we via erfpacht goedkoper ter beschikking aan Leuvenaars. Projectontwikkelaars verplichten we ook om meer betaalbare woningen te bouwen. En nieuwe woonvormen zoals hamsterwonen zijn eveneens een deel van de oplossing. Mensen starten als huurder en kopen de woning nadien aan, met aftrek van de reeds betaalde huurgelden. Tot slot zijn ook Community Land Trusts (CLT), waarbij de grond eigendom blijft van de gemeenschap of stad, een interessante piste." Meer info: www.meemetmo.be (BMK)