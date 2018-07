Sp.a-jongeren willen permanente invulling Hal 5 26 juli 2018

02u25 0 Leuven "Er beweegt veel in Leuven. Het zijn natuurlijk de Leuvenaars zelf die voor deze schwung in de stad zorgen. Bij sp.a willen we ruimte vrijmaken voor iedereen die de stad mee vorm geeft", klinkt het bij sp.a.

"Met Hal 5 aan de Centrale Werkplaatsen en STELPLAATS in de oude stelplaatsen van De Lijn hebben we de stad een nieuwe impuls gegeven, door de ruimten ter beschikking te stellen aan jongeren, verenigingen, organisaties.... Het zijn plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er kan geëxperimenteerd worden en er kunnen evenementen georganiseerd worden. Hal 5 zou een permanente invulling moeten krijgen waarbij we een gelijkaardig concept als vandaag willen verderzetten. Daarnaast lijkt het ons zeker de moeite om na te gaan of de stad de oude stelplaatsen van De Lijn kan kopen, om er definitief ruimte voor jongeren in te richten", zegt Steven Meynckens, één van de jongeren op de kieslijst van sp.a.





En dat is niet het enige voorstel. "In de oude silo's van Stella Artois willen we graag de Maakleerplek oprichten. Er zijn zo veel talentvolle jongeren in onze stad die met hun handen aan de slag willen maar die niet het over het juiste materiaal beschikken, deze Maakleerplek kan voor hen heel wat betekenen" zegt Jolien De Hertog, een studente die op 14 oktober mee naar de kiezer stapt met sp.a Leuven. (ADPW)