SOS Blok steunt blokkende studenten 02u27 0 Leuven De Leuvense studentenkoepel LOKO lanceert opnieuw een actie om blokkende studenten te steunen in de aanloop naar de examens. Het is al de achtste editie van SOS Blok en voor het eerst pakt LOKO uit met de Spotify-playlists van onder meer rector Luc Sels en UCLL-directeur Marc Vandewalle.

"Om studenten tijdens het blokken aan te moedigen vroeg LOKO onder meer aan rector Luc Sels, UCLL-directeur Marc Vandewalle en schepen Bieke Verlinden (sp.a) om hun muzieksmaak te delen en motiverende nummers in te sturen. Het initiatief werd met veel enthousiasme onthaald," stelt Coördinator Communicatie Kenny Van Minsel. "We ontvingen tal van bijkomende suggesties van de vicerectoren en rector Sels stuurde spontaan drie weldoordachte playlists in. Dit jaar probeert LOKO meer digitaal te gaan omdat studenten meestal afleiding zoeken op het internet."





Verder staan ook de succesvolle verzoekjesdagen op het programma. Studenten kunnen op die dagen een team van vrijwilligers inschakelen om kleine taken uit te voeren. "We krijgen vaak verzoekjes om de afwas te doen of om enkele lekkernijen te brengen", zegt voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh. "Vorig jaar mochten we bijvoorbeeld een jarige studente verrassen met een verjaardagstaart en een plantje. Met dergelijke kleine gebaren is je motivatie als student al enorm opgekrikt en kan je er weer tegenaan." Ook de stad Leuven laat van zich horen tijdens de blokperiode. Zo spoort het stadsbestuur via Love Leuven de inwoners aan om overschotjes van eten ter beschikking te stellen via de Facebookgroep Food Sharing Leuven. Meer info: www.loko.be (BMK)