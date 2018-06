SOS Blok: Leuvense lijsttrekkers steunen studenten 08 juni 2018

02u53 0 Leuven De Leuvense lijsttrekkers staken gisteren de studenten een hart onder de riem tijdens de blokperiode. Ze deden dat op vraag van studentenkoepel LOKO tijdens de zevende editie van SOS Blok. "Ik ben twee studenten gaan verrassen met een verkoelend ijsje", aldus kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V).

Om deze zware periode in het academiejaar draaglijker te maken, organiseert studentenkoepel LOKO elk jaar SOS Blok. Ondertussen is het initiatief al toe aan de zevende editie en voor de gelegenheid stelden de Leuvense lijsttrekkers zich ter beschikking om de studenten een hart onder de riem te steken.





Mohamed Ridouani van sp.a gaat vandaag de straat op terwijl onder meer Rik Daems (Open Vld), Lorin Parys (N-VA) en Carl Devlies (CD&V) gisteren werk maakten van hun belofte. "Ik ben twee studenten gaan verrassen met een welverdiend en verkoelend ijsje. Ik maak graag tijd voor de Leuvense studenten", aldus kandidaat-burgemeester Carl Devlies.





Bij studentenkoepel LOKO is men blij dat de politici de studenten niet zijn vergeten ondanks het feit dat ze zelf volop bezig zijn met hun campagne voor de verkiezingen van 14 oktober. "De examenperiode is geen lachtertje", benadrukt coördinator communicatie Kenny Van Minsel van LOKO. "Voor het eerst maken ook de lokale lijsttrekkers deel uit van het LOKO-team tijdens de verzoekjesdagen. Blokkende studenten kunnen op hen beroep doen om allerlei verzoekjes te beantwoorden. "Dat kan gaan van een afwas doen tot een verfrissende smoothie brengen." (BMK)