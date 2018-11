Solidariteitswandeling in Vlierbeek ADPW

14 november 2018

11.11.11 Vlierbeek, Heemkundige Kring Vlierbeek en Parochie Vlierbeek nodigen iedereen van harte uit op hun solidariteitswandeling in Vlierbeek nu zondag van 14 tot 15.30 uur.

“11.11.11 Vlierbeek, Heemkundige Kring Vlierbeek en Parochie Vlierbeek slaan de handen in elkaar voor 11.11.11. Onder de kerktoren van Vlierbeek verenigt Noord zich voor Zuid. Een gemeenschap verbindt zich met elkaar en voelt zich verbonden met anderen. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen, onderweg naar beter”, aldus Bo Scheepmans van 11.11.11 Vlierbeek.

“Oorlog en solidariteit zijn van alle tijden en van overal. Wat vertelt het Vlierbeeks erfgoed over oorlog en vluchten? Op het kerkhof van Vlierbeek zullen gidsen van de Heemkundige Kring verhalen ophalen over gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog. Toen joeg hier oorlogsgeweld en terreur mensen op de vlucht”, weet Denise Dictus van de Heemkundige Kring Vlierbeek.

‘Sinds dit jaar schenkt Trefpunt Vlierbeek vzw de opbrengst van de Abdijfeesten aan Jolinda. Jolinda staat voor ‘JOng Leven IN De Abdij’ en ondersteunt activiteiten voor jongeren in de abdij, met bijzondere aandacht voor kansarme jongeren en jongeren met een beperking. Met de steun van Jolinda zal er parallel aan Solidariteitswandeling Vlierbeek de improvisatieworkshop ‘Is er ook plaats voor mij in de abdij?’ plaatsvinden. Deze workshop wordt begeleid door Inspinazie en staat ook in teken van solidariteit”, vertelt Hans Smeyers van Trefpunt Vlierbeek vzw.