Soldenkoorts in Leuven… Erik Meulemans (Mertens Schoenen): “Torfs veegt voeten aan regels en wij zijn de dupe” Bart Mertens

02 januari 2019

17u55 0 Leuven De solden beginnen pas op 3 januari maar houden de winkels zich wel aan de regels? In Leuven lijkt de middenstand zich keurig aan de wetgeving te houden en kan je in de aanloop naar de solden enkel goede zaakjes doen via koppelverkoop. Toch is er nu al soldenkoorts want heel wat winkeliers ergeren zich aan grote spelers die de wetgeving nogal ruim interpreteren. “Torfs is daar een voorbeeld van en wij zijn de dupe”, zegt Erik Meulemans van Schoenen Mertens.

Eerst de regels: in België mag een verkoper twee keer per jaar onder de benaming ‘solden’ of een gelijkaardige naam een verkoop houden. De eerste periode begint op 3 januari en eindigt op 31 januari. Die verkoop vindt –uiteraard- plaats met verlaagde productprijzen en wordt vooraf gegaan door de zogenaamde sperperiode. Tijdens die legale sperperiode is het bij wet verboden om in de kleding-, lederwaren- en schoenensector kortingen aan te kondigen. Koppelverkoop is weliswaar wel toegelaten. Leven de winkeliers die regels na? Een wandeling door de Leuvense Diestsestraat en Bondgenotenlaan leert ons dat de middenstand zich keurig aan de wet houdt maar zich wel ergert aan wanpraktijken van grotere spelers op de markt.

Wetgeving

“Soms vraag ik me af of de sodenperiode nog wel zin heeft in ons land”, stelt Erik Meulemans van Mertens Schoenen in de Mechelsestraat onomwonden. “De brave uitbater van een speciaalzaak volgt keurig de wetgeving en sommige grotere spelers interpreteren de wetgeving behoorlijk ruim. Torfs is daar een voorbeeld van en wij zijn de dupe. Torfs werd al herhaaldelijk gecontacteerd over hun ‘soldenstart’ maar dat bracht geen oplossing. Er werd ook al contact opgenomen met Unizo en de Mode Unie. Men heeft juridisch al vanalles geprobeerd maar helaas zonder resultaat. Naar verluidt is de Belgische wetgeving niet conform met de Europese regels. Ik hoop dat er toch een oplossing kan komen na een grondig overleg want de kleine zelfstandige mag niet de dupe worden van praktijken die eigenlijk niet door de beugel kunnen.”

Outlet

Meulemans maakt zich ook zorgen over grote hoeveelheden producten die op de markt worden gedumpt via ‘outlet’. “Net tijdens een shoppingweekend in Leuven moeten we helaas vaststellen dat er een grootschalige outlet wordt georganiseerd in de Brabanthal. Is dat normaal? De middenstand investeert veel tijd en moeite om de klanten een fijne shoppingervaring te bieden maar enkele kilometers verder worden de producten aan outlet-prijzen massaal aangeboden in een evenementenhal. Dat kan toch niet. Dat is oneerlijke concurrentie. De Brabanthal dient toch niet om massaal modeproducten op de markt te gooien…Ik stel voor dat we een comité oprichten om te onderzoeken wat er tegen dergelijke praktijken ondernomen kan worden in de toekomst. Unizo zal ook een werkgroep samenstellen om de problematiek van outlet-verkopen op externe locaties ter harte te nemen.”