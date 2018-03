Sociale Kruidenier valt in de prijzen 27 maart 2018

Reeds voor de 22ste maal reikte Beweging.net afdeling Leuven de 'Prijs van de vrijwilliger' uit op het jaarlijks Trefmoment. Hiermee werd gestart in 1997 naar aanleiding van de viering van 75 jaar ACW. Met deze prijs wilde en wil Beweging.net het belang van vrijwilligers onder de aandacht houden. "Dit jaar ging de prijs naar de vrijwillig(st)ers van de Sociale Kruidenier in Leuven. Deze solidaire buurtwerking, waar iedereen kan kopen, is gevestigd in Hal 5 in Kessel-Lo. Deze solidaire buurtwinkel zorgt ervoor dat mensen met een beperkte budget kwaliteitsvolle producten kunnen aankopen", aldus voorzitter van Beweging.net regio Leuven Roland Verbeek.





