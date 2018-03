Sociale economie bundelt krachten in pop-up 14 maart 2018

Met de nieuwe pop-up 'People made, echt waar!' in de Diestsestraat in Leuven bundelen de sociale economie en arbeidszorginitiatieven de krachten. De nieuwe shop kwam er op initiatief van de stad Leuven, Taskforce Spitsregio Leuven en de provincie Vlaams-Brabant.





"Voor het grote publiek is niet altijd duidelijk wat sociale economie en arbeidszorg precies doen", vertelt schepen van Werk Bieke Verlinden (sp.a). "Men staat vaak niet stil bij de diensten, producten en meerwaarde van sociale economie voor onze stad. Dat is de reden waarom we 'People made, echt waar!' lanceren. In deze pop-upwinkel vind je de vele unieke producten en diensten van de Vlaams-Brabantse sociale economie en arbeidszorginitiatieven. Zo willen we als stad de werking en de producten van de partnerorganisaties bij het grote publiek promoten." De pop-up winkel blijft open tot en met 7 april in de Diestsestraat 208 in Leuven. De winkel is open van dinsdag tot en met zaterdag, telkens van 10 tot 18 uur. Meer info: www.peoplemade.be (BMK)