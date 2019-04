Sociaal wonen in Vlaams-Brabant: “Bijna 17.000 wachtenden voor u” Bart Mertens

07 april 2019

16u33 0 Leuven Het is alle hens aan dek om alle Vlamingen een betaalbaar dak boven het hoofd te geven. In Vlaams-Brabant staan er vandaag bijna 17.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Dat is bijna 3000 mensen meer dan bij het begin van deze legislatuur. “Steeds meer mensen wachten op een sociale woning. En steeds meer mensen vallen in armoede omdat ze de hoge huurprijzen niet kunnen betalen. Wonen is nochtans een grondrecht”, aldus Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen).

Groen wil het recht op wonen terug waarborgen in onze provincie en er is blijkbaar werk aan de winkel. Dat zegt parlementslid An Moerenhout. “Er moet meer worden ingezet op de huurmarkt. Vandaag staat er een recordaantal van bijna 140.000 kandidaat-huurders op de wachtlijst voor een sociale woning in Vlaanderen waarvan bijna 17.000 in Vlaams-Brabant. Een onaanvaardbaar hoog aantal”, klinkt het bezorgd. “Wonen is een grondrecht maar deze regering slaagt er niet in om dat te waarborgen. Integendeel, het aantal wachtenden stijgt jaar na jaar. En terwijl deze mensen jaren wachten op een sociale woning vallen zij vaak in armoede. Minister Homans (N-VA) had als minister alle bevoegdheden in handen om wonen opnieuw betaalbaar te maken maar ze heeft het nagelaten. Integendeel, de minister maakte huren nog duurder door de huurwaarborg te verhogen van twee naar drie maanden.”

Doekje

Groen wil dat er meer wordt ingezet op de huurmarkt. “Het aanbod op de woonmarkt moet verhogen. We willen meer inzetten op nieuwe woonvormen. En we moeten meer investeren in de sociale huurmarkt. De hoogste investeringen moeten gaan naar de steden en de gemeenten waar de nood op betaalbaar wonen het hoogste is. Vandaag worden huurders pas ondersteund op het moment dat ze al 4 jaar wachten op een sociale woning. Dat is een doekje voor het bloeden. Wij willen deze kwetsbare huurders vanaf de eerste dag ondersteunen. Zo een ondersteuning zal de armoede terugdringen en het aantal uithuiszettingen laten afnemen”, besluit An Moerenhout (Groen).

Ook in Leuven is betaalbaar wonen een probleem dat veel mensen treft. Schepen Bieke Verlinden (sp.a) steunt An Moerenhout van Groen in haar strijd.

“Ik onderschrijf de nood aan meer sociale woningen, duurzaam en kwaliteitsvol. De laatste jaren is er in Leuven ingezet op de renovatie van het bestaande patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappij. Maar daardoor werd de stad door Vlaanderen voor de keuze gezet: ofwel voldoende betaalbare woningen ofwel bewoonbare sociale woningen. Omdat er Vlaams te weinig middelen zijn voor sociale huisvesting komt een stadsbestuur voor de keuze te staan: ofwel bijbouwen en zo de woningprijzen onder controle houden. Ofwel woningen van minder kwaliteit. Dat is het rijke Vlaanderen niet waardig. Kwaliteitsvolle en betaalbare woningen moeten dé inzet zijn van de komende Vlaamse verkiezingen. De sleutels voor sociale huisvesting en de financiële mogelijkheden om duurzaam en persoonsvolgend in te spelen op woningnoden liggen bij Vlaanderen.”

Huurpremie

“Als stad proberen we lokale gaten dicht te rijden. Zo geven we een Leuvense huurpremie voor wie op een wachtlijst staat in afwachting tot het recht op de Vlaams huurpremie geopend wordt. Dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn maar we proberen het gat van vier jaar wachten zo korter te maken. Nogmaals, dat is niet de lokale verantwoordelijkheid, maar we kunnen onze huurders niet in de kou laten staan. De wachtlijsten zijn lang. We betoelagen ook via het sociaal verhuurkantoor privé-eigenaars om zo hen te motiveren om een betaalbare en haalbare huurprijs mogelijk te maken voor kwetsbare huurders. Zolang Vlaanderen van wonen geen basisrecht maakt, blijven het druppels op een hete plaat. Om écht een verschil te maken en om een alternatief te kunnen zijn voor de private markt, moeten er meer sociale woningen komen. Dat vraagt een moedige minister, eentje die resoluut kies voor een alternatieve woningmarkt die een voldoende dominantie heeft om te drukken op de private huisvestingsmarkt waar iedereen de vruchten van kan plukken.”