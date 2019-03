Sneuvelen er 200 bomen in de Kardinaal Mercierlaan? Leuven laat de paardenkastanjes onderzoeken door de ‘bomendokter’ Bart Mertens

22 maart 2019

17u45 0 Leuven Het stadsbestuur wil snel werk maken van de heraanleg van de Kardinaal Mercierlaan en de Willem de Croylaan in Heverlee. Er komt onder meer een breder fiets- en voetpad en een nieuw wegdek. Of de welbekende paardenkastanjes in de Kardinaal Mercierlaan die ingrepen overleven, zal afhangen van een onderzoek naar de gezondheid van de bomen.

De stad Leuven wil beginnen aan het voorontwerp voor de heraanleg van de Kardinaal Mercierlaan en de Willem de Croylaan in Heverlee. Vanaf het Stadion Den Dreef tot net voorbij de spoorwegovergang aan de Herendreef komt er een breder fiets- en voetpad aanleggen, een nieuwe rijweg en ook een gescheiden rioleringsstelsel.

Addertje onder het gras

Volgens oppositiepartij N-VA zou er wel eens een addertje onder het gras kunnen zitten. Zeger Debyser maakte zich midden 2018 nog grote zorgen over de plannen van de stad want de 200 kastanjebomen in de Kardinaal Mercierlaan zouden wel eens kunnen sneuvelen in de heraanleg. Debyser – die bekend staat als de bomenknuffelaar van N-VA - lanceerde in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zelfs een petitie om de bomen te redden.

De stad moet alle moeite doen om deze mooie bomen te redden. Volgens de huidige plannen moeten de bestaande bomen gekapt worden en het is voor mij geen argument dat er nieuwe worden geplant. Deze bomen zijn niet ziek! Zeger Debyser (N-VA)

“De stad moet alle moeite doen om deze mooie bomen te redden. Volgens de huidige plannen moeten de bestaande bomen gekapt worden en het is voor mij geen argument dat er nieuwe bomen worden geplant. De huidige bomen zijn niet ziek en mogen niet vogelvrij verklaard worden”, liet Zeger Debyser toen optekenen. Hij kreeg zelfs steun van toenmalig kandidaat-burgemeester David Dessers die ondertussen schepen is in de nieuwe bestuur. “Groen deelt de bezorgdheid”, klonk het. Toenmalig schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a) toonde zich minder mild voor de petitie van N-VA: “Verkiezingspraat!”.

Schepen Dirk Vansina

Ondertussen zijn we bijna een jaar verder en laat het nieuwe stadsbestuur dus optekenen dat ze zo snel mogelijk werk willen maken van de broodnodige heraanleg. “De Kardinaal Mercierlaan en de Willem de Croylaan is een veelgebruikte route, ook voor fietsers en voetganger. We moeten rekening houden met alle weggebruikers maar ook met de natuur”, aldus Dirk Vansina (CD&V), huidig schepen van Openbare Werken.

Enkele bomen vertonen sporen van een bloedingsziekte. We gaan ze laten onderzoeken Schepen Dirk Vansina (CD&V)

Klinkt veelbelovend maar blijven de kastanjebomen nu behouden of niet? Dat zal afhangen van een onderzoek naar de gezondheid van de bomen. “De bomen lijden al 20 jaar aan de gevolgen van de paardenkastanjemineermot. Enkele bomen vertonen sporen van een bloedingsziekte. Maar toch wil de stad de bomen graag behouden en daarom laten we ons adviseren over de huidige gezondheidstoestand en over de impact van ingrijpende werkzaamheden op de bomen. We laten ook onderzoeken of er eventueel beschermingsmaatregelen genomen kunnen worden om de bomen te redden.”

Longen

Zodra het rapport van de ‘bomendokter’ klaar is, zal de buurt geïnformeerd worden door het stadsbestuur. Schepen van Groen Lalynn Wadera (sp.a) kan nog niets beloven maar hoopt alvast dat de bomen de heraanleg van de Kardinaal Mercierlaan zullen overleven. “We gaan als stad heel zorgzaam om met bomen. Het zijn de longen van een klimaatneutrale stad. Bomen brengen rust, verbinding en verkoeling. Ik vertrouw ten volle op de expertise van onze groendienst en hun partners om de juiste beslissing te nemen!”