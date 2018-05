Snelrecht voor winkeldief 18 mei 2018

02u35 0 Leuven Een 45-jarige winkeldief uit Schaarbeek is woensdag gearresteerd op verdenking van twee winkeldiefstallen en een poging tot winkeldiefstal in Leuven.

De winkelbediende van kledingwinkel Jack Wolfskin had opgemerkt dat de veertiger een jas oprolde en onder zijn kledij verborg. Ze sprak de man aan waardoor die de jas teruggaf. De politie werd alsnog verwittigd en die volgde de man toen hij nog andere winkels bezocht in de Diestsestraat. Toen de agenten hem controleerden, had hij kleding bij zich waarvoor hij geen betaalbewijs had. Hij gaf toe dat hij twee jeansbroeken stal in kledingwinkel Jack&Jones en twee bloesjes bij Cyaankali. Het parket dagvaardde de Brusselaar onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij zal in juli voor de rechtbank moeten verschijnen. (KAR)