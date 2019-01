Snelrecht voor twee verdachten van winkeldiefstal ADPW

17 januari 2019

13u10 0

De winkeldetective en het personeel van supermarkt Carrefour op de Tervuursevest in Leuven hebben woensdag twee verdachten van winkeldiefstal ontmaskerd. De detective had gezien hoe de twee mannen MP3-oortjes en blikjes bier verstopten onder hun kledij. Aan de kassa rekenden ze enkel andere blikjes bier af. Toen de detective hen aansprak aan de kassa, ontstond er licht duw- en trekwerk met één van de verdachten. Het parket dagvaardde hen onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. De 34-jarige Somaliër en de 29-jarige Ethiopiër moeten in februari verschijnen voor de rechtbank.