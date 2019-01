Snelrecht voor minderjarige autokrakers KAR

31 januari 2019

16u41 0

Enkele studentes betrapten dinsdag rond 21.45 uur twee jongemannen die een autoruit verbrijzelden en aan de haal gingen met een sleutel, een deken, een laken en een jas die in de auto lagen. De auto stond geparkeerd langs de Diestsevest in Leuven. De politie ging onmiddellijk ter plaatse en kon twee verdachten inrekenen. Het ging om minderjarige jongens die illegaal in het land verblijven. Eén van hen gaf de feiten toe. Het parket dagvaardde hem onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij moet in maart voor de jeugdrechter in Leuven verschijnen. Zijn vriend ontkende enig aandeel in de diefstal met braak. Hij stond al onder toezicht van de jeugdrechtbank in Brussel en werd daar opnieuw voor de jeugdrechter geleid.