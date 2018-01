Snelrecht voor gauwdief 02u27 0

In de nacht van zaterdag op zondag werd een 26-jarige vrouw uit Willebroek slachtoffer van gauwdiefstal in een café op de Oude Markt in Leuven. Een man ging aan de haal met haar handtas die ze aan een kapstok had gehangen. De portier van een naburig café zag een verdachte man met de handtas uit het café lopen en hield hem tegen. Een vriend die hem vergezelde, kon niet tegengehouden worden. De verdachte, een 27-jarige uit Libië, gaf de handtas terug. Hij werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij zal begin februari al voor de rechter verschijnen. (ADPW)